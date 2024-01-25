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Депутат Пискарев: деятельность издания Doxa признали нежелательной в РФ

Деятельность зарегистрированного в Чехии издания DOXA признана нежелательной в РФ. Соответствующее решение принято российской Генпрокуратурой, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательств иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

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