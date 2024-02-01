Сальдо рассказал о покушении на главу села в Херсонской области

В Херсонской области предотвращено покушение на главу села Малокаховка. По словам губернатора Владимира Сальдо, глава села лично заметил подозрительный субъект, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля.
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