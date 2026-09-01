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Сербы отдают дань памяти своему убитому в застенках Гааги герою, несмотря на угрозу репрессий

Сербы отдают дань памяти своему убитому в застенках Гааги герою, несмотря на угрозу репрессий

В разных осколках Сербского мира представители разделённого народа проводят акции в честь начштаба Войска Республики Сербской, узника Гааги, генерала-полковника Ратко Младича.

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