Удар по СБУ в Киеве: Дрон влетел в кабинет главы управления Александра Поклада

В Киеве удар дрона пришёлся ровно по зданию СБУ. В целом, ожидаемо. Но есть и частности. Главная цель, судя по всему, не достигнута.
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