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Регионы России

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Объявлены стартовые составы «Оренбурга» и «Акрона» на матч 7-го тура РПЛ

Объявлены стартовые составы «Оренбурга» и «Акрона» на матч 7-го тура РПЛ

«Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 7 очков в шести предыдущих матчах.

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