В Госдуме посоветовали президенту Финляндии сходить в баню

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет посоветовал президенту Финляндии Александру Стуббу сходить в русскую баню, чтобы раз и навсегда отмыться от русофобии.
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