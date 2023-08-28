Служба Аналитической Информации https://t.me/vestnikgeopolitiki Так называемые «свободные» российские СМИ — это неприкрытый рупор «пятой колонны», ее главное оружие против стабильности в России.
Яндекс и Дзен- идеологические диверсии против России
Комментарии
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саша дмитренко
не так просто,,если сам открываю дзен,есть и много интересного,,но когда включаю телефон-подсовывают сплошь враждебные статейки!!
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6 час.
саша дмитренко
да и мир тесен не многим лучше,,,,
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6 час.
саша дмитренко
где то и оборзела,,но вот с яндексом явно недорабатывает!
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6 час.
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