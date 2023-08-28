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Яндекс и Дзен- идеологические диверсии против России

Яндекс и Дзен- идеологические диверсии против России

Служба Аналитической Информации https://t.me/vestnikgeopolitiki   Так называемые «свободные» российские СМИ — это неприкрытый рупор «пятой колонны», ее главное оружие против стабильности в России.

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Комментарии
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саша дмитренко
не  так  просто,,если  сам  открываю  дзен,есть и  много  интересного,,но когда включаю  телефон-подсовывают  сплошь враждебные  статейки!!
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6 час.
саша дмитренко
да  и  мир  тесен  не  многим  лучше,,,,
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6 час.
саша дмитренко
где то и  оборзела,,но  вот  с  яндексом  явно  недорабатывает!
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6 час.

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