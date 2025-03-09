Алаудинов: ВСУ сдают позиции в Курской области — 1109-й день спецоперации

Российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях курского участка фронта, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) бросают позиции и бегут, сообщил в Telegram-канале 8 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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