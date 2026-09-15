ВСУ атаковали Таганрог ракетами

Таганрог пережил тяжелую ночь из-за массированного ракетного удара. В городе вспыхнули несколько пожаров, повреждения получили жилые дома, учебное заведение, предприятия и объекты торговли.
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