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ВСУ атаковали Таганрог ракетами

ВСУ атаковали Таганрог ракетами

Таганрог пережил тяжелую ночь из-за массированного ракетного удара. В городе вспыхнули несколько пожаров, повреждения получили жилые дома, учебное заведение, предприятия и объекты торговли.

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