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В
Владимир
Малая Родина, как у любого человека вызывает трепет в душе, смотришь на это все и молодость пролетает перед глазами а...
Столетние школы, ...
Сергей Скалаух
Да, школьные годы... Клеши ещё дорабатывались: окантовывались по низу всяческими заклёпками, или "бисером", извлеченн...
Брюки-клеш, мини-...
леонид жильцов
Тупые менеджеры полететь с непрофессионалом на вертолете может только сильно глупый человек.
В разбившемся вер...
Андрей Cntgfyjd
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