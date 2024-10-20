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Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил горожан с Днем рождения Приморья

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил горожан с Днем рождения Приморья

Уважаемые жители и гости Владивостока! Дорогие приморцы! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем образования Приморского края! Обладая уникальной природой, героическим прошлым, знаменательной историей становления российской государственности на дальневосточных рубежах, особым геополитическим потенциалом, Приморье является надежной площадкой для расширения международных связей России на пространстве БРИКС+ и АТР.

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