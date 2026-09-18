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Царьград

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Ольга Тира подверглась травле в соцсетях за поездку в Россию

Ольга Тира подверглась травле в соцсетях за поездку в Россию

Заслуженная артистка Молдавии Ольга Тира столкнулась с травлей в соцсетях после поездки в Санкт-Петербург, где она навещала бабушку.

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