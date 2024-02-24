Фитнес-тренер посоветовал необычный вид приседаний для проработки ног

Фитнес-тренер Максим Оборин посоветовал необычный вид приседаний для проработки мышц ног. Специалист предложил делать сисси-приседания, назвав их главным преимуществом целенаправленную проработку квадрицепсов.
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