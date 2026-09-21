UKMTO сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе

В Ормузском проливе произошла атака на танкер, перевозивший сжиженный нефтяной газ. По сообщению UKMTO, судно было повреждено обломками снарядов, хотя экипаж не пострадал.
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