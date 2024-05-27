Собянин представил масштабный проект благоустройства территории Росбиотеха

Территория университета «Росбиотех» на Соколе будет благоустроена Сегодня Российский биотехнологический университет реализует проект по созданию биогорода, включающий в себя ремонт студенческого общежития на 670 мест и строительство учебно-лабораторного комплекса.
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