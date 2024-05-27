Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин представил масштабный проект благоустройства территории Росбиотеха

Собянин представил масштабный проект благоустройства территории Росбиотеха

Территория университета «Росбиотех» на Соколе будет благоустроена  Сегодня Российский биотехнологический университет реализует проект по созданию биогорода, включающий в себя ремонт студенческого общежития на 670 мест и строительство учебно-лабораторного комплекса.

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