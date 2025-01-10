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В ЕС начали опасаться отмены Трампом санкций против России

В ЕС начали опасаться отмены Трампом санкций против России

Чиновники Европейского союза (ЕС) начали все больше опасаться, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить антироссийские санкции и указы, которые были приняты во время срока действующего главы Белого дома Джо Байдена.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
По передаче сырья (газ, нефть и т.д.) точно не отменит. Его же свои бизнесмены порвут....
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19 час.

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