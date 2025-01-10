В ЕС начали опасаться отмены Трампом санкций против России

Чиновники Европейского союза (ЕС) начали все больше опасаться, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить антироссийские санкции и указы, которые были приняты во время срока действующего главы Белого дома Джо Байдена.
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