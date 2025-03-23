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Об избирательном отношении Израиля к фашистам

Об избирательном отношении Израиля к фашистам

Посол Израиля в ООН Дани Данон направил 21 марта срочное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием начать немедленное расследование того факта, что один из сотрудников агентства ООН, который был ранен при взрыве фугаса в секторе Газы и доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве для лечения, имел нацистские татуировки.

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СЗ
Светлана Зуева
Евреи- создатели нацизма!
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