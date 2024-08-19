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Telegraph: США не получали запрос Британии на ракетные удары Украиной по России

Telegraph: США не получали запрос Британии на ракетные удары Украиной по России

На сайте РИА Новости со ссылкой на Telegraph проинформировали, что Лондон не направлял никаких официальных запросов США по поводу разрешения Украине нанесения ударов по России при помощи британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Значит нам надо получить отчёт от РВСН о нанесения ударов по территории Англии и США. Ибо не хер, такие вопросы вообще поднимать!
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16 час.

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