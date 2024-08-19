Telegraph: США не получали запрос Британии на ракетные удары Украиной по России

На сайте РИА Новости со ссылкой на Telegraph проинформировали, что Лондон не направлял никаких официальных запросов США по поводу разрешения Украине нанесения ударов по России при помощи британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
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