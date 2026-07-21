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РБК СТИЛЬ

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Как паровой шкаф Kuppersberg облегчает уход за одеждой

Как паровой шкаф Kuppersberg облегчает уход за одеждой

Паровой шкаф пока остается относительно новым форматом бытовой техники, ухаживающей за одеждой, хотя набор задач, в которых он может быть полезным, достаточно большой, например: вернуть вещам свежесть, разгладить складки, продезинфицировать, бережно очистить деликатные ткани и домашний текстиль.

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