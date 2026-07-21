Как паровой шкаф Kuppersberg облегчает уход за одеждой

Паровой шкаф пока остается относительно новым форматом бытовой техники, ухаживающей за одеждой, хотя набор задач, в которых он может быть полезным, достаточно большой, например: вернуть вещам свежесть, разгладить складки, продезинфицировать, бережно очистить деликатные ткани и домашний текстиль.