Зайон Уильямсон набрал 34 очка, 7 подборов и 4 передачи в победном матче с «Клипперс»

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 34 очка, 7 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот. За 35 минут Зайон реализовал 14 из 21 с игры и 6 из 10 с линии.
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