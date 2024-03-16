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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зайон Уильямсон набрал 34 очка, 7 подборов и 4 передачи в победном матче с «Клипперс»

Зайон Уильямсон набрал 34 очка, 7 подборов и 4 передачи в победном матче с «Клипперс»

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 34 очка, 7 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот. За 35 минут Зайон реализовал 14 из 21 с игры и 6 из 10 с линии.

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