"Известия": новым регионам РФ могут разрешить голосовать по украинским паспортам

На заседании ЦИК РФ 13 декабря приняли постановление, наделяющее избирательные комиссии новых регионов страны правом определять список документов, которые граждане смогут предъявлять вместо паспорта России на выборах президента в марте 2024 года.
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