«Я думаю, что большего мошенника за всю историю российского биатлона не было». Тихонов о возможном участии Драчева в выборах главы СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал Владимира Драчева за слова о возможном участии в выборах президента СБР, которые пройдут в июне.

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