Объем строительных работ, выполненных за первые полгода 2022 года, уменьшился

Объем строительных работ в этом году снижается. По данным Национального бюро статистики, во втором квартале 2022 года объем строительных работ уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,9% (в сопоставимых ценах), сообщает Noi.
Объем строительных работ в этом году снижается. По данным Национального бюро статистики, во втором квартале 2022 года объем строительных работ уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,9% (в сопоставимых ценах), сообщает Noi.
Свежие комментарии