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Объем строительных работ, выполненных за первые полгода 2022 года, уменьшился

Объем строительных работ, выполненных за первые полгода 2022 года, уменьшился

Объем строительных работ в этом году снижается. По данным Национального бюро статистики, во втором квартале 2022 года объем строительных работ уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,9% (в сопоставимых ценах), сообщает Noi.

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