Чем пользовался советский народ до изобретения дезодорантов

Рассказываем, чем на самом деле пах СССР. Покупатели возле киоска по продаже парфюмерии на Выставке достижений народного хозяйства на ВДНХ в Москве, 1988, фото: sjag/Legion MediaДезодорант — достаточно древнее изобретение человечества, он был придуман и выпущен в заокеанском городе Филадельфия еще на рубеже 19 и 20 веков.