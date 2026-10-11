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Чем пользовался советский народ до изобретения дезодорантов

Чем пользовался советский народ до изобретения дезодорантов

Рассказываем, чем на самом деле пах СССР. Покупатели возле киоска по продаже парфюмерии на Выставке достижений народного хозяйства на ВДНХ в Москве, 1988, фото: sjag/Legion MediaДезодорант — достаточно древнее изобретение человечества, он был придуман и выпущен в заокеанском городе Филадельфия еще на рубеже 19 и 20 веков.

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