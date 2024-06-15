НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Девять проектов из Ивановской области стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Девять проектов из Ивановской области стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Девять проектов из Ивановской области стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив Например, Кинешемский драматический театр совместно с Фондом «Своих не бросаем» реализует проект «Дорогой ополчения 1612 года».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх