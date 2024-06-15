Девять проектов из Ивановской области стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив Например, Кинешемский драматический театр совместно с Фондом «Своих не бросаем» реализует проект «Дорогой ополчения 1612 года».
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