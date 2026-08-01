Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Математика сытости: сколько стоит базовая корзина в России и за рубежом...

Математика сытости: сколько стоит базовая корзина в России и за рубежом...

Часто слышу в разговорах, что за границей всё устроено лучше, а полки в магазинах ломятся от доступных деликатесов.

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Комментарии
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Катерина
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1 м.
Иван Агеев
Хамка, и больше ничего.
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4 н.
Катерина
Вань...  отвянь...
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4 н.