Красноярский шеф-повар показал усовершенствованный рецепт салата «Мимоза»

Слоеный салат «Мимоза» — традиционное блюдо новогоднего застолья еще со времен СССР. Он прост в приготовлении, является отличной закуской под горячительные напитки, а благодаря сочетанию цветных ингредиентов эффектно смотрится на столе.
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