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Охраннику, испортившему картину Лепорской, назначили 180 часов работ

Охраннику, испортившему картину Лепорской, назначили 180 часов работ

Александр Васильев, охранник, нарисовавший глазки на картине Анны Лепорской "Три фигуры", приговорен к 180 часам принудительных работ и специализированному лечению с последующим наблюдением у психиатра, сообщает свердловская областная прокуратура .

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