Киллеру Дарьи Дугиной помогал подельник с Украины

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили, что убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве ещё один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва.
В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили, что убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве ещё один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва.
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