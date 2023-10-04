Свердловские шишки в шоколаде, сметана и камамбер получили золото на межрегиональной выставке

Производители продуктов питания из Свердловской области завоевали 15 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей на XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая прошла в Челябинске.
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