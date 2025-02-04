«Эти люди готовы на все». Почему протесты в Грузии могут вспыхнуть с новой силой

Протесты в Грузии продолжаются, однако накал этих акций идет на спалд. Политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе, рассказывает RTVI о том, при каком условии они смогут вспыхнуть с новой силой.
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