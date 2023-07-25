Министр обороны Резников: войска Украины продолжат наносить удары по Крыму и Крымскому мосту

Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по территории Крыма и Крымскому мосту. С соответствующим заявлением выступил руководитель оборонного ведомства бывшей советской республики Алексей Резников.
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