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Министр обороны Резников: войска Украины продолжат наносить удары по Крыму и Крымскому мосту

Министр обороны Резников: войска Украины продолжат наносить удары по Крыму и Крымскому мосту

Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по территории Крыма и Крымскому мосту. С соответствующим заявлением выступил руководитель оборонного ведомства бывшей советской республики Алексей Резников.

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