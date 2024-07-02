Авто Mail.ru недавно изучил товарные предложения «большой немецкой тройки» на российском рынке, рассказав о текущей ситуации со складами у новых продавцов Audi, BMW и Mercedes-Benz.
Авто Mail
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Авто Mail.ru недавно изучил товарные предложения «большой немецкой тройки» на российском рынке, рассказав о текущей ситуации со складами у новых продавцов Audi, BMW и Mercedes-Benz.
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