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Царьград

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12 новых национальных проектов стартовали в Новосибирской области с января 2025 года

12 новых национальных проектов стартовали в Новосибирской области с января 2025 года

В регионе с января текущего года приступили к реализации нового цикла национальных проектов.12 новых национальных проектов, которые будут выполняться в Новосибирской области в течение 2025 года, затрагивают все ключевые аспекты жизни граждан – здравоохранение, образование, экологию, инфраструктуру и другое.

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