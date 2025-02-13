12 новых национальных проектов стартовали в Новосибирской области с января 2025 года

В регионе с января текущего года приступили к реализации нового цикла национальных проектов.12 новых национальных проектов, которые будут выполняться в Новосибирской области в течение 2025 года, затрагивают все ключевые аспекты жизни граждан – здравоохранение, образование, экологию, инфраструктуру и другое.