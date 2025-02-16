Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Сергей Безруков разбил бутылку об голову во время урока в школе

Сергей Безруков разбил бутылку об голову во время урока в школе

Сергей Безруков разбил бутылку об голову во время урока в школе. Об этом стало известно из соцсетей. Актер Сергей Безруков опубликовал на своей страничке видео урока, который он провел в одной из российских школ.

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