Сергей Безруков разбил бутылку об голову во время урока в школе. Об этом стало известно из соцсетей. Актер Сергей Безруков опубликовал на своей страничке видео урока, который он провел в одной из российских школ.
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