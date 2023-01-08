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«Роналду уже прилично наср-ал в «Аль-Насре». Отжал 7-й номер у араба, из-за него ######### Абубакара». Сибскана о португальце

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о переходе Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср». «Роналду пришел в «Аль-Наср» и уже прилично наср-ал.

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