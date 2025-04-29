Евразийская безопасность: новая модель на основе ШОС без участия Запада

Александр Яковенко предлагает создать новую систему евразийской безопасности на базе ШОС. Она будет строиться без участия Запада, с приоритетом на развитие государств и мирное урегулирование споров в Евразии, противостоя таким образом политике США.
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