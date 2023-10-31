Бизнесмен из Калининграда получил 11 лет за попытку вступить в ВСУ

Калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского приговорили к 11 годам колонии за госизмену — мужчина пытался вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призывал убивать глав военных комиссариатов России.
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