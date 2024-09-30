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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хукер – о жалобе Мойкано из-за больших налогов во Франции: «Разве это не было твоим оправданием, чтобы не драться со мной в Перте?»

«Разве это не было твоим оправданием, чтобы не драться со мной в Перте (город в Австралии – примечание Sports)?» – написал в соцсетях боец UFC Дэн Хукер.

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