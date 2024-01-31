«За гранью человеческого понимания». Севастополь застроят современными домам, а расселить из аварийных не получается?

Давно назрел вопрос комплексного подхода к развитию жилищного строительства Севастополя с привлечением региональных и федеральных целевых программ, но только не на бумаге, в виде презентаций и разных красивых обещаний, а на максимально приближенных к жизни фактах учёта потребностей населения Севастополя.