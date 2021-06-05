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Безопасная подкормка — богатый урожай для смородины. Ягода крупная, проверено годами

Безопасная подкормка — богатый урожай для смородины. Ягода крупная, проверено годами

Если вы хотите получить богатый урожай смородины и при этом быть на все сто уверенным в безопасности подкормки, обратите внимание на экологичный, бюджетный, но при этом высокоэффективный препарат — гумат калия, по сути являющийся вытяжкой из торфа.

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