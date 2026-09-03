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Регионы России

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Александр Исаков назначен главным экономистом ВЭБ.РФ

Александр Исаков назначен главным экономистом ВЭБ.РФ

Александр Исаков назначен главным экономистом Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ). Новая должность будет совмещаться с его текущей работой в Сбербанке, где он возглавляет центр макроэкономических исследований.

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