«Ведомости»: основной для импортеров банк Chouzhou прекратил расчеты с Россией

Импортеры потеряли популярную площадку для взаиморасчетов. Китайский Chouzhou Commercial Bank объявил о приостановке работы с Россией, независимо от валюты платежа и типа оплаченной продукции, сообщили «Ведомости».
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