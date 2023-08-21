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Расписание Чемпионата России по боксу 2023 — календарь турнира

Расписание Чемпионата России по боксу 2023 — календарь турнира

С 18 по 26 августа в Хабаровске на «Платинум Арене» проходит 32-й чемпионат России по боксу. В нем участвуют 324 спортсмена из шестидесяти регионов страны.

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