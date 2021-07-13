С этими идиотами рода человеческого, всё более или менее понятно. Евгений Сатановский

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаС этими идиотами рода человеческого, всё более или менее понятно. Евгений Сатановский .Когда Украина вернёт себе Крым (?!), оттуда необходимо будет депортировать полмиллиона граждан России.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVORON VoronSВоистину, не всякий Зеленский долетит до середины Днепра, а если и долетит...VORON VoronSВоистину, не всякий Зеленский долетит до середины Днепра, а если и долетит... ТО не ВЕСЬ!!!!Владимир Бондаренкоа если и долетит, то так гепнется, что аж копыта откинет (как у Ералаше Мишулин говорил)Виктор ЛуговойСмотря чем пнуть, как пнуть и под какое место.ТБТамрико БЕЛОУСОВАЗеленая плесень паутину никак не закончит укрепить и плетет в надежде на победу???БОБорис ОсиповКомментировать
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