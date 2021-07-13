Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Рыжков
    "Не нравится - не смотри"? Но, чтобы узнать смотреть или не смотреть надо же посмотреть! Что за глупая хитрость! И чт..."Современник" ахе...
  • Просто автор
    А объяснит ктонить, почему Израиль и американские евреи так миролюбивы и слова не говорят в осуждение прошлого и ныне...Голос Мордора: Ба...
  • Roman Tannenberg
    Да-да, не такие амеры дураки, каких они из себя строят. Жизнь показала, что у них всегда пять тузов в колоде; тут ...Евгений Сатановск...

С этими идиотами рода человеческого, всё более или менее понятно. Евгений Сатановский

С этими идиотами рода человеческого, всё более или менее понятно. Евгений Сатановский

.Когда Украина вернёт себе Крым (?!), оттуда необходимо будет депортировать полмиллиона граждан России.

Вернуться к статье
63
Обсудить
VORON VoronS
Воистину, не всякий Зеленский долетит до середины Днепра, а если и долетит...
VORON VoronS
Воистину, не всякий Зеленский долетит до середины Днепра, а если и долетит... ТО не ВЕСЬ!!!!
Владимир Бондаренко
а если и долетит, то так гепнется, что аж копыта откинет (как у Ералаше Мишулин говорил)
Виктор Луговой
Смотря чем пнуть, как пнуть и под какое место.
Тамрико БЕЛОУСОВА
Зеленая плесень паутину никак не закончит укрепить и плетет в надежде на победу???
Борис Осипов

Картина дня

наверх