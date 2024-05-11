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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 11 мая 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 11 мая 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

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