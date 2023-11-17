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Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 27 очков у каждого. Трио из «Ванкувера» создало 1-й гол в матче с «Калгари»

Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 27 очков у каждого. Трио из «Ванкувера» создало 1-й гол в матче с «Калгари»

Три игрока «Ванкувера» набрали по 27 очков в текущем сезоне.  Сегодня трио создало 1-й гол в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (2:5) при игре в большинстве.

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