Челябинский коптер на передовой спас бойцов ZOV от украинской "Бабы-Яги"

Воины танкового полка спаслись от беспилотника, который летел их убивать.Челябинцы активно помогают фронту, количество гуманитарной помощи, отправленное "за ленточку", исчисляется десятками, если не сотнями тонн.
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