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ИА Регнум

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Расчет FPV-дронов ВДВ уничтожил за год более 150 беспилотников Украины

Расчет FPV-дронов ВДВ уничтожил за год более 150 беспилотников Украины

Расчет дронов-перехватчиков Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» уничтожил за год более 150 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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