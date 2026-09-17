Памфилова предупредила о новом уровне дипфейков на выборах

На предстоящих выборах технологии дипфейков могут выйти на новый уровень и использоваться для подмены происходящего во время прямых трансляций, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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